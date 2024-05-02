Bursa'da PKK/KCK operasyonu! 14 şüpheli yakalandı

Yurt içinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen 17 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 14'ü ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri ve diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.