Türk Gençliği ABD'yi Uyardı! "Türkiye-Suriye El Ele Versin PKK Yok Edilsin"

Türk gençliği, düşürülen SİHA'nın hesabını sormak için Amerikan büyükelçiliği kapısına dayandı. ABD'yi Ankara'dan uyaran gençler, Ak Parti hükümetine de tepki gösterdi. TGB'liler, Mehmetçiğe gerçek bir zaferin yolunu Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin PKK'ya ortak operasyonu olduğunu vurguladı.

Türk Gençliği ABD'yi Uyardı! "Türkiye-Suriye El Ele Versin PKK Yok Edilsin"
Editör: Seda Akyüz
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Türkiye'ye ait SİHA'nın Suriye'de Amerika tarafından düşürülmesi ve Ak Parti Hükümetinin sessizliği toplumda tepkilere neden oldu.

- Peki bu küstahça Türkiye düşmanlığını, SİHA’mızın vurulup düşürüldüğünü kimden öğreniyoruz? Hükümet çıkıp söylemiyor, bizim SİHA’mız değildi diyor, ABD çıkıp ben vurdum, Türk SİHA’sıydı diyor! Neden sessiz kalınıyor, neden ABD’yi incitmemek için bin dereden su getiriliyor?

Türkiye Gençlik Birliği Amerika Büyükelçiliği Önünde Eylem Yaptı

Türkiye Gençlik Birliği Ankara'da Amerika Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Gençler, ellerinde pankartlarla Amerikan emperyalizmine ve Ak Parti Hükümetinin sessizliğine meydan okudu.

- Sadece SİHA’mızı düşürmedi ABD. TBMM’nin açılacağı gün İçişleri Bakanlığımızın önünde o canlı bombayı patlatan da ABD’ydi. Bu açık tehditlere verilecek cevap belli. Türkiye ve Suriye el ele verecek, Suriye’nin ve Türkiye’nin vatan bütünlüğünü tehdit eden bölücü ve yobaz terörü, ABD’nin teröristlerini birlikte ezecek!

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, terörün belini kırmak, Türkiye'yi tehdit eden Amerika'yı ve PKK'yı bölgeden göndermenin çözüm yolunu açıkladı.

- Türkiye, Suriye, Rusya, İran ortak harekat yapacak ve ABD’nin beslediği terör silinip gidecek. İşte ABD’nin korktuğu ve engellemeye çalıştığı çözüm budur.

Çetin, PKK'yı bölgeden süpürmenin değil bitirmenin kalıcı olduğunu belirtti.

- PKK’yı güneye doğru süpürmek çözüm değil, yok etmek gerekir! Türkiye kuzeyden, Suriye güneyden girecek; PKK yok edilecek, ABD kovulacak!

TGB'nin bir tepkisi de NATO'culara oldu.

- İşte dostunuz, NATO müttefikiniz ABD! Düşmanlığını saklamıyor. Ama siz bu milletin düşmanını gizlemeye kalkıyorsunuz. Türkiye’nin bağımsız, başı dik, onurlu geleceğinde de NATO’dan çıkmaktan başka bir seçenek yok ve olmayacak.
Doğu Perinçek: "Bölücü ve Yobaz Terör Örgütlerini Bitirmek İçin Suriye, Rusya ve İran ile Ortak Harekât"Doğu Perinçek: "Bölücü ve Yobaz Terör Örgütlerini Bitirmek İçin Suriye, Rusya ve İran ile Ortak Harekât"Siyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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