Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve İBB Adayı Okan Özkan, Fatih halkıyla buluştu

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin çalışmaları da hız kazandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Okan Özkan, İstanbul Fatih’te vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı, yerel seçim yarışındaki adayları Ramazan’da tövbe etmeye çağırdı.



31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Vatan Partisi seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan ile Fatih Belediye Başkan Adayı Gökay Atilla Bostan, İstanbul’da Fatihlilerle bir araya geldi.



Fatih Belediye Başkan Adayı Gökay Atilla Bostan, sosyal belediyeciliğe vurgu yaptı. Belediyede "İsraf düzeni son bulacak" dedi.



Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise, Chp ve Dem Parti'nin yerel seçim ittifakını sert sözlerle eleştirdi.



Rant partileri yerine çözümü gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi'nin İstanbul’un sorunları için çözüm önerilerini sıraladı.



Fatihli vatandaşlara seslenen Özkan "halkçı devrimci sistemi gelin birlikte inşa edelim" dedi. Yerel seçimlerde Vatan Partisi'ne oy istedi.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ise, ramazan ayında yalan yarışında olan genel başkanlara seslendi. Tövbe etmeye davet etti.

Doğu Perinçek, Türkiye'nin çıkış yolunun üretim devriminin olduğuna vurgu yaptı.