Vatan Partisi: "İsrail'e alan açacak tüm uygulamalar kaldırılmalı"

AK Parti, CHP ve İyi Parti’den de açıklamalar geldi.



İran'ın İsrail'e başlattığı operasyonu bu sözlerle değerlendirdi. Suriye'nin kuzeyine işaret etti.



İran'ın İsrail askeri hedeflerine yaptığı operasyonun ardından Türkiye'de ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Türkiye’nin önünde ABD’ye karşı alınması gereken çok sayıda tedbir olduğunu belirtti.





- Şu anda Irak'ın kuzeyine bir harekat konuşuluyor, ancak neden Suriye'nin kuzeyinden başlamıyoruz? Türkiye'nin hava sahasını İsrail uçaklarına kapatması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin İsrail'e hiçbir şekilde alan açmaması gerekiyor. Bunu Kürecik Üssü'nü ve İncirlik Üssü'nü de içerecek şekilde genişletebilirsiniz. Türkiye, İsrail uçaklarına hava sahasını kapatma gibi hiçbir uygulamayı kesinlikle durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise itidal çağrısı yaptı. Filistin'de 2 devletli kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.





- Ateşkesin sağlanması, insani yardımların mazlum Filistin halkına kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı barış sağlamaya yönelik siyasi sürecin başlatılması için Türkiye olarak her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Yaşanan katliamlara sessiz kalarak İsrail’e koşulsuz destek olanlar bölgesel gerilimi artırmakta ve Netanyahu yönetiminin suçlarına ortak olmaktadırlar.



Operasyonla ilgili bir açıklama da CHP'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması gerektiğini ifade etti.





- Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz.



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da taraflara itidal çağrısı yaptı. Zorlu, "Türkiye’nin siyasi, ekonomik, askerî ve toplumsal alanlarda belirsizliklere ve gerginliklere karşı hazırlık seviyesini artırması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İran'ın operasyonunun abartılı animasyon olduğunu öne sürdü.