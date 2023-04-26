Vatan Partisi Meclis'e sundu: Kira bedelleri 3 yıl dondurulsun

Vatan Partisi kira bedellerinin 3 yıl süreyle doldurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Meclis önünde konuyla ilgili açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan "Vatan Partisi bu kontrolsüzlüğü, bu kira zulmünü durdurmak için 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladık ve TBMM başkanlığına sunduk. Vatan Partisi Meclis’e girdiği zaman bu kanun teklifinin yasalaşması için elinden geleni yapacaktır." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'ın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Son dönemde kiralar füze gibi yükseliyor. Bütün kiracılar yürekleri ağzında ev sahibi ile ne zaman kavga edeceğini, ne zaman mahkemeye gideceğini merakla bekliyor.. Ankara’da asgari ücreti bulmuş durumda. Hepimizin izlediği gibi devlet bu konuda seyirci. Sözde %25 sınırı getirdi ancak bunu denetleyecek hiçbir mekanizma yok. Yani kiracılar ev sahibinin vicdanına terk edilmiş durumda. İŞ yerleriyle ilgili herhangi bir sınırlama da yok. Devlet kendisinin mülk sahibi olduğu yerlerde iş hanlarında vakıf hanlarında esnafa %400’lük kira artışı dayatırken diğer ev sahiplerine %25’le sınırlıyor. Balık baştan kokar. Biz Vatan Partisi bu kontrolsüzlüğü, bu kira zulmünü durdurmak için 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladık ve TBMM başkanlığına sunduk. Vatan Partisi Meclis’e girdiği zaman bu kanun teklifinin yasalaşması için elinden geleni yapacaktır.

1- Kira bedelleri 3 yıl boyunca dondurulacaktır. Kiralarda 3 yıl boyunca artış olmayacaktır. Bu hayat pahalılığının ve enflasyonun da düşürülmesi için çok temel bir adımdır.

2- Yüksek kiraları engellemek için belediyelerin bünyesinde kira belirleme komiteleri kurulacak ve bakanlı tarafından denetlenecektir. Yani tavan bedeller belirlenecek ve onun üzerinde bedeller belirlenemeyecektir. Eğer gayri resmi ikili sözleşmelerle fahiş kiralar belirlenirse ağır cezalar uygulanacaktır.