Vatan Partisi MKK Üyesi Çağdaş Cengiz: "Kaybeden Azerbaycan olmayacak"

Vatan Partisi MKK Üyesi Çağdaş Cengiz, Ulusal Kanal ekranlarında Azerbaycan'ın Karabağ'a başlattığı antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Cengiz açıklamasında Azerbaycan'ın kendi vatanını savunduğunu vurguladı. Cengiz şu ifadeleri kullandı.

- Azerbaycan ordusu, kendi vatanını savunan ve artık nihai çözümü yaratmaya niyetli bir operasyon başlattı. Tabi ki bölge güçleri açısından da baktığımızda dünya dengeleri açısından da baktığımızda Batı'nın burada bir provokasyon peşinde olduğu açık. Türkiye'yi, Rusya'yı, Azerbaycan'ı toptan bir hedef aldığı durumunda olduğu da net. Zaten geçtiğimiz bir kaç aydaki gelişmelerin toplamına baktığımızda bunu görüyoruz. Ama buradan bir başarı çıkma ihtimali yok. Ne güç dengeleri açısından ne de Ermenistan'ın kendi kuvveti açısından Azerbaycan ile bu anlamda başa çıkabilecek bir kuvvette olduğunu söylemek hatalı olur. Böyle bir ihtimal yok.

"PAŞİNYAN VE ERMENİSTAN DAHA ÖNCE BEYAZ BAYRAK ÇEKMEK ZORUNDA KALDILAR"

Çağdaş Cengiz, 2. Karabağ Savaşı'nda Paşinyan'ın ve Ermenistan'ın yenildiğini hatırlattı. Bölgede barışçıl çözüme doğru bir gidiş de olduğunu belirten Cengiz şöyle konuştu:

- Bölgedeki asıl barışçıl bir çözüme doğru da bir gidiş var. Daha önce Azerbaycan'ın yürüttüğü o kahramanca mücadele sonrasında bir nevi Paşinyan'da Ermenistan'da beyaz bayrak çekmek durumunda kalmıştı. Ama ne oldu? ABD tekrar orada devreye girdi. Operasyon dönemini hatırlayalım. Birileri sürekli "Rusya Ermenistan'ın arkasında" diyerek Rusya'yı kışkırtmaya çalışıyordu. Ama Rusya Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul ediyor. Geçen hafta Doğu Ekonomi Forumu'nda Putin de "Ermenistan kendisi imzaladı. Kendileri kabul ettiler şimdi bizi suçluyorlar" diyor. Çünkü Ermenistan "biz Rusya yüzünden Karabağ'da yenilgiye uğradık" demişti. Putin de "kendi attığınız bir imza var. Onun gereğini yapın" noktasında bir mesaj verdi. O mesaj, bugünkü operasyon açısından da bir mesajdır. Böyle okumak lazım.

"PAŞİNYAN'DAN ZELENSKİY YARATAMAZLAR"

Cengiz, Batı'nın Paşinyan'dan yeni bir Zelenskiy yaratma çabası içinde olduğunu belirtti. Bu çabanın başarıya ulaşamayacağını vurgulayan Cengiz şunları söyledi:

- Güney Kafkasya bölgesindeki krizlerin çözümünün çok açık olduğu ortada. Burada Rusya, Türkiye, Azerbaycan beraber hareket ediyor, etmekte. Bu sayede de Ermenistan yine Amerika'dan medet umarak çözüm üretemeyeceği onların kafasına dank edecek.

- Paşinyan'dan yeni bir Zelenskiy yaratma çabası var ama başarılamaz. Paşinyan büyük bir yenilgi yaşadı. ABD'ye biraz meyil ettiği görülüyor ama bunu başarabilecek bir durum yok. Ukrayna'daki durum farklı. Orada yıllardır süregelen bir yığınak vardı. Paramiliter güçler oraya silah yığınağı çok ciddi miktarda yapıyordu yıllardır. Zaten tehdidin bu ölçekte büyümesi sonrası Rusya bir operasyona başlamıştı. Buradaki durum ise farklı. Burada ön alan kuvvet Azerbaycan. Bu da başarıya gideceğinin de ilk göstergesi. O yüzden Ermenistan Karabağ'ı bir Ukrayna'ya çeviremez. Gücü buna yetmez, ABD'nin de gücü yetmez. Dengeler açısından durum Azerbaycan lehine. Daha doğrusu bizim lehimize.

"BATI ASYA ÜLKELERİNİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ BELİRLEYİCİ OLACAK"

Çağdaş Cengiz sözlerine şu şekilde devam etti:

- Dünya tarihinde emperyalizm işbirlikçiliği matematik hesap ve mantıkla yürümüyor. O hesapların hepsi boşa çıkabiliyor. Burada güç dengelerini gözetmeyen bir matematik cahilliği ile diyelim hesaplar yapılabilir. Ama bu hesaplar bozulacaktır. Azerbaycan, Türkiye ve Rusya'nın da desteğiyle, ki bunu sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Aliyev'de dile getirmişti önceki harekatta... Zaten Rusya'nın açıklamasında da Ermenistan'ın attığı imzaya gönderme var. "Siz kabul ettiğiniz bir çözüm var ortada, ona barışçıl yoldan gidilmesi" noktasında vurgu yapılıyor. Bu meselenin nihai sonuca doğru gitmesinin koşullarının olduğunu düşünüyorum. Burada da Batı Asya ülkelerinin ortak hareket etmesi belirleyici olacak. Ermenistan'ın bunun dışında kalması mümkün olmayacak.

- Aslında ortada bir Ermenistan iradesi, Paşinyan iradesi bunlar yok. Ortada bizzat ABD'nin idare ettiği bir politika var. Ermenistan şımarıklık yapıyor da ABD'yi o tarafa çekiyor değil. ABD oraya çomak sokuyor. Onu da Ermenistan'ın üzerinden yapmaya kalkıyor. Tabi oradaki Rusya'nın etkisi bizim için bir dezavantaj değil. Azerbaycan için de Türkiye için de bir avantaj. Orada Amerikan lehine hamleler yaptıkça Paşinyan, nasıl dün yenildiyse bugün de yenilecek. Dileriz ki operasyon sonrasında pabucun ne kadar pahalı olduğunu görsün ve hemen bir 6 devletin bir arada hareket etmesine dönük projelere geri dönsün. Daha önce attığı imzanın gereğini yapma çizgisine geri dönsün. Azerbaycan'ın vatan toprağı üzerinde başka silahlı kuvvet olamayacağını teyit etsin ve daha fazla bedel ödemeden bu mesele hızlı bir şekilde çözülsün.

-Ama tabi böyle güzel dileklerle bölgedeki sorunlar çözülmüyor. Kuvvetle çözülüyor. Kuvvetle çözüleceğini daha önce de ifade etmiştik. Yine bunu ifade ediyoruz. Hem Azerbaycan ordusunun hem Azerbaycan hükümetinin konuya çok titiz yaklaştığı açıklamalardan görülüyor. Haklı bir davanın gereği olan bir operasyon başlatan ve bunu yaparken de sivillere, hastalara, çocuklara, gençlere de çok dikkat eden bir hazırlık içinde olduklarını görmüş olduk. Bunun başarıya ulaşacağına biz de eminiz. Sıcak saatlerin biraz daha ilerlemesiyle birlikte tablo daha netleşecektir. Netleşen tablo içerisinde kaybeden Azerbaycan olmayacak.

"AZERBAYCAN'IN HAKLILIĞI RESMİ BELGELERE GEÇMİŞTİR"

Çağdaş Cengiz, Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki hâkimiyetinin resmi belgelere de geçtiğini hatırlattı. Cengiz, BM toplantısında bu konunun da konuşulacağını belirterek şunları söyledi: