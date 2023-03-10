Vatan Partisi'nden Bursaspor'a destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada PFDK'nın, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladığı müsabakada çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası ve 326.000 TL para cezası verdiği duyurulmuştu.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, yaptığı yazılı açıklama ile Bursaspor'a verilen cezaya tepki gösterdi. Çınar, verilen cezaya ilişkin "Bursaspor'a verilen ağır ceza Bursa halkına verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

- Bu şehirde, takım ve şehir birdir. Bursaspor'a verilen ağır ceza Bursa halkına verilmiştir. Bursaspor camiasına yönelik linç kampanyası başlatıldığını görüyor ve ilk günden beri Bursaspor taraftarının ve camiasının vatanseverliğini örnekleriyle hatırlatıyoruz. Bursaspor taraftarına yönelik ırkçılık suçlamalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bursaspor taraftarı vatanseverdir! TFF'yi tribünlerden tertipler düzenlemek isteyenlere karşı uyarıyor ve sağduyulu yaklaşmaya davet ediyoruz. Verilen ağır cezalar birlik ve beraberliği sağlamak yerine gerilimi tırmandırır. Huzur ve güvenliği sağlamak için ceza yağdırmak çözüm değildir. TFF, birleştirici bir rol üstlenmedir. Kulüplere çağrımızdır: İki kulübün başkanları ve yöneticileri bir araya gelerek, iki kulübün tribün liderlerini de yanlarına alarak kardeşlik görüntüsü vermeli ve TFF'nin verdiği karardan dönmesi için çağrı yapmalıdır. Yeşil ve beyazına gönül verdiğimiz şampiyon takımımızın yanındayız. Unutmayınız, atkılılar daima kazanır. Herkes bilmelidir ki Bursaspor sahipsiz değildir.