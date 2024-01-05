Vatan Partisi'nden İran Büyükelçiliği'ne Taziye Ziyareti

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlığındaki heyet, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. İran'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası gerçekleşen ziyarette Genel Sekreter, taziye defterini imzaladı. Vatan Partisi heyeti, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh ile görüşerek başsağlığı, dayanışma ve kararlılık duygularını paylaştıklarını belirtti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ziyareti duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde Vatan Partisi olarak taziye defterini imzaladık, başsağlığı, dayanışma ve kararlılık duygularımızı Sayın Büyükelçi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh'e ilettik.

- ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi çaresizdir. Şehitlerimiz ölmez. Devletlerimiz ve milletlerimiz ayaktadır. Kasım Süleymaniler ayaktadır.

- Türkiye, İran ve bütün Asya, emperyalistlere karşı zaferler kazanacağı yeni bir çağa girmiştir.

Vatan Partisi heyetinde Genel Sekreter Özgür Bursalı'nın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM E. Başkanvekili Hasan Korkmazcan, MKK Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreteri ⁠Berke Mustafa Berkil ve Uluslararası İlişkiler Bürosu İran Masası Başkanı ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Arslan yer aldı.