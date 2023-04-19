Vatan Partisi'nden YSK'ya itiraz

Vatan Partisi MKK Üyesi Erdem Cömert ve Vatan Partisi MYK Üyesi Nusret Senem CHP, Yeşil Sol Parti, Saadet ve TİP listelerinde milletvekili adayı olarak gösterilen KHK'lılar hakkında YSK'ya itiraz başvurusunda bulundu.

Vatan Partisi MKK Üyesi Erdem Cömert, başvuru sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Bugün Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listeleri ilân edilecek. Henüz kesinleşmiş listeler ilan edilmeden önce Yüksek Seçim Kurulu’nu Anayasa, Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere uygun kararlar almaya davet ediyoruz.

KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER MİLLETVEKİLİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR

- Terörle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle kamudan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 26 kişi CHP, Yeşil Sol Parti ve TİP’ten milletvekili adayı gösteriliyor. Kanun Hükmünde Kararnamelerle Milletvekili adayı olması yasaklanmış olan bu kişiler arasında PKK propagandası yapan, teröristbaşı Öcalan’a özgürlük isteyen, FETÖ tetikçisi Taraf paçavrasında yazarlık yapan kişiler dahi var.

ANAYASA AÇIKÇA BU KİŞİLERİN MİLLETVEKİLİ OLMASINI YASAKLIYOR

- 1982 Anayasasının Milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76. Maddesi ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 11. Maddesi gereği , kamu hizmetinden yasaklılar, milletvekili seçilemezler. 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Kamu Personeline İlişkin Tedbirler başlıklı 1 Maddesi açıktır: Kanun Hükmünde Kararnamenin emredici hükümleri gereği “kamu görevinden çıkarılan kişiler,

- Kamu Hizmetlerinden yasaklılık açısından bir mahkeme kararı şartı yoktur. Halen yürürlükte olan ve Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemeyecek olan Kanun Hükmünde Kararnamelerde açıkça “Mahkûmiyet Kararı Aranmaksızın” doğrudan ya da dolaylı olarak kamu hizmetlerine alınma yasağı açıkça yer almaktadır.

- Yüksek Seçim Kurulu Kamu hizmetine doğrudan ya da dolaylı olarak alınması yasak olan kişilerin yani polislik / bekçilik / öğretmenlik/ hastabakıcılık yapması dahi sakıncalı kişilerin milletvekili olma başvurularını reddetmek zorundadır. bu kişilere mazbata verilemez. Yüksek Seçim Kurulunun “ Leyla Atak Kararı” hukuka uyarlıdır ve emsal niteliğindedir. Şöyle ki: YSK, HDP'den Van Çaldıran Belediye Başkanı Seçilen Leyla Atak'ın mazbatasının iptal etmiştir. YSK’dan aynı iradeyi bekliyoruz.

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