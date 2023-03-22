Vatandaşlar Perinçek'e imza vermek için akın etti

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek için imza süreci bugün başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren, Perinçek'in adaylığına imza vermeye ilçe seçim kurullarına gitti.

Vatandaşlar Perinçek'e imza vermek için akın etti
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Cumhurbaşkanı adaylığı için imza süreci başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ilçe seçim kurullarına gitti.

Vatandaşlar Perinçek'e imza vermek için akın etti - Resim : 1
Balıkesir'de vatandaşlar Perinçek için imza vermeye gitti.

Vatan Partisi örgütleri, imza vermek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak için hem ilçe seçim kurullarının önünde, hem de kent meydanlarında standlar açtı. 

Vatan Partisi, yurdun dört bir yanından imza veren vatandaşların fotoğrafını paylaştı. "Vatandaşlarımız Doğu Perinçek'e imza vermek için seçim kurullarında!" notuyla paylaşılan fotoğrafta çok sayıda vatandaşın imza vermeye gittiği görüldü.

Vatandaşlar Perinçek'e imza vermek için akın etti - Resim : 2
Yurdun dört bir yanından vatandaşlar imza vermeye gitti.
# vatan partisi # Doğu Perinçek
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