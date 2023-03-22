Vatandaşlar Perinçek'e imza vermek için akın etti
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek için imza süreci bugün başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren, Perinçek'in adaylığına imza vermeye ilçe seçim kurullarına gitti.
Cumhurbaşkanı adaylığı için imza süreci başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ilçe seçim kurullarına gitti.
Vatan Partisi örgütleri, imza vermek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak için hem ilçe seçim kurullarının önünde, hem de kent meydanlarında standlar açtı.
Vatan Partisi, yurdun dört bir yanından imza veren vatandaşların fotoğrafını paylaştı. "Vatandaşlarımız Doğu Perinçek'e imza vermek için seçim kurullarında!" notuyla paylaşılan fotoğrafta çok sayıda vatandaşın imza vermeye gittiği görüldü.
Vatandaşlarımız Doğu Perinçek'e imza vermek için seçim kurullarında! 👏🏻— Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) March 22, 2023
Haydi, 100 bin imzadan biri de sizden. 💪🏻 pic.twitter.com/kGw7shBH5p