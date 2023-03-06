Yavaş ve İmamoğlu İyi Parti'de

CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İyi Parti'ye geldi. İmamoğlu ve Yavaş'ın İyi Parti toplantısına katılması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde "Altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" açıklamasının ardından Akşener'in, parti yetkilileriyle toplantıları sürüyor. Bu kapsamda Akşener, öğle saatlerinde yetkili kurullarla toplantı yaptı.

Bu sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Gazetecilerin "Sayın Akşener'i ikna etmek için mi buradasınız" sorularını cevapsız bırakan Yavaş ve İmamoğlu'nun, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi sürüyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ AÇIKLAMA YAPTI

İmamoğlu ve Yavaş, İyi Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, "Biz buraya Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde geldik" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ise, "Biz Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız" ifadesini kullandı.

AKŞENER ÇAĞRI YAPMIŞTI

İyi Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılması sonrası Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık çağrısında bulunmuştu. Çağrıya iki belediye başkanı da olumsuz yanıt vermişti.

Yavaş ve İmamoğlu, İyi Parti Genel Merkezi’ne geldihttps://t.co/vSzfFpARiF pic.twitter.com/PE5QytRR9T — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 6, 2023

İmamoğlu ve Yavaş İyi Parti Genel Merkezi'ne geldihttps://t.co/vSzfFpARiF pic.twitter.com/337eDnuuWT — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 6, 2023