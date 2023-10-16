Yüzüncü Yılda Büyük Yürüyüş! Türk Milleti 29 Ekim'de Ankara'da Kutlayacak

Türkiye'nin öncüleri bir araya gelecek, Büyük Türk Devrimi'nin yüzüncü yılında Ankara'da büyük bir yürüyüş yapılacak.

- Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu, Türkiye Sanatçılar Birliği, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu ve Cumhuriyetçi Hekimler, Türkiye’nin tam bağımsız ve aydınlık geleceğini kararlılıkla savunan demokratik kitle örgütleri olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim Pazar günü Ankara’da büyük bir miting ve yürüyüş düzenlediğimizi kamuoyuna duyururuz.

Çeşitli demokratik kitle örgütlerinin de katılımıyla güçlenecek büyük yürüyüşe çağrı için açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür yaptı.

- Zorlukların getirdiği fırsatları hayata geçirerek Türkiye’mizi, aynı güneşin göğe kavuşması gibi, Atatürk Cumhuriyeti’nin bağımsız, özgür, üreten, refah dolu ve aydınlık günlerine kavuşturacağız. Diyoruz ki, Atatürk Devriminin kesin zaferine bugün dünden daha yakınız! Gün, bu iradeyi Türk Milletine taşıma, Türk Milletine mal etme günüdür!

Genel Başkan Oygür, 29 Ekim'de Anıtkabir'e doğru yapılacak büyük yürüyüş için tüm kitle örgütlerine ve Türk halkına çağrı yaptı.