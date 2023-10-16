Yüzüncü Yılda Büyük Yürüyüş! Türk Milleti 29 Ekim'de Ankara'da Kutlayacak
Cumhuriyetin ilanının 100'üncü sayılı günler kaldı. Türk kadını, Türk genci, sanatçısı, kanaat önderleri 29 Ekim'i milyonlarla Ankara'da kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği öncülüğünde Anıtkabir'e yapılacak büyük yürüyüşe katılıcak dernekler çağrı yaptı.
Türkiye'nin öncüleri bir araya gelecek, Büyük Türk Devrimi'nin yüzüncü yılında Ankara'da büyük bir yürüyüş yapılacak.
- Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu, Türkiye Sanatçılar Birliği, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu ve Cumhuriyetçi Hekimler, Türkiye’nin tam bağımsız ve aydınlık geleceğini kararlılıkla savunan demokratik kitle örgütleri olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim Pazar günü Ankara’da büyük bir miting ve yürüyüş düzenlediğimizi kamuoyuna duyururuz.
Çeşitli demokratik kitle örgütlerinin de katılımıyla güçlenecek büyük yürüyüşe çağrı için açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür yaptı.
- Zorlukların getirdiği fırsatları hayata geçirerek Türkiye’mizi, aynı güneşin göğe kavuşması gibi, Atatürk Cumhuriyeti’nin bağımsız, özgür, üreten, refah dolu ve aydınlık günlerine kavuşturacağız. Diyoruz ki, Atatürk Devriminin kesin zaferine bugün dünden daha yakınız! Gün, bu iradeyi Türk Milletine taşıma, Türk Milletine mal etme günüdür!
Genel Başkan Oygür, 29 Ekim'de Anıtkabir'e doğru yapılacak büyük yürüyüş için tüm kitle örgütlerine ve Türk halkına çağrı yaptı.
- Toplumun öncüsü olan demokratik kitle örgütlerine büyük görev düşüyor. Halkımızı ve kitle örgütlerimizi 100. yılımızda Ankara’da yapılacak bu miting ve yürüyüşe katılarak; Cumhuriyetimizin milli, halkçı, devrimci değerlerini savunmaya davet ediyoruz. Cumhuriyet yollarımızı gözlüyor. 100. yılımıza yeni yüzyılın çözümleri için birleşerek girelim. Cumhuriyet bizim! Atatürk bizim! Emek bizim! Üretim bizim! diyerek girelim.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi