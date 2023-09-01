2023 FIBA Dünya Kupası ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur karşılaşmalarında alınan sonuçlar haberimizde

2023 FIBA Dünya Kupası ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı
2023 FIBA Dünya Kupası ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı
Editör: Süleyman Daban
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Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur maçları başladı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı.

J Grubu'nda ABD, Litvanya, K Grubu'nda ise Almanya ve Slovenya maçlarını kazanarak çeyrek finali garantiledi.

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2023 FIBA DÜNYA KUPASI İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu:

Sırbistan-İtalya: 76-78

Dominik Cumhuriyeti-Porto Riko: 97-102


J Grubu:

ABD-Karadağ: 85-73

Litvanya-Yunanistan: 92-67


K Grubu:

Almanya-Gürcistan: 100-73

Slovenya-Avustralya: 91-80

 L Grubu:

İspanya-Letonya: 69-74

Kanada-Brezilya: 65-69

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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