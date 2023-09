Ali Koç ve Selahattin Baki, Altay Bayındır'ı İngiltere'ye uğurladı

Altay'ın kariyer planlamasına sahip bir oyuncu olduğunu belirten Ali Koç, "Genç yaşta kalemizi ona teslim ettik. Fenerbahçe'nin Türk kaleci geleneği doğrultusunda zaten MKE Ankaragücü'nden kaptan olarak gelmişti. Kısa bir sürede de Fenerbahçe'nin kaptanı oldu. Her kulübün, her başkanın ve her hocanın isteyeceği bir sporcu. Bulunduğu pozisyonu hafife almıyor. Son dönemde çok futbolcu gördük. Etrafta futbolun keyfine varan ama cefasını yeterince çekmeyen çok oyuncu var." ifadelerini kullandı.

Milli kaleciye buruk bir şekilde veda ettiklerini dile getiren Koç, "Altay, her zaman kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyordu. Dünyanın en iyi takımlarından birine transfer edilmek, herkese nasip olmaz. Bundan sonra kendisi, önce Türk bayrağını, sonra Fenerbahçe'sini en iyi şekilde temsil edecek. Manchester United'dan daha ilerisi çok fazla yok. Altay için artık önemli olan zirvede tutunmak. Bize büyük hizmetleri oldu ve giderken de kulübümüze kazandırdı." diye konuştu.

Altay ile zamanında anlaşamadıklarını dile getiren Koç, "Ocak ayını geçmiştik. Sözleşmesi bitmek üzereydi. Zaten bizim evladımız olduğu için orta yolu bulabiliriz diye düşünmüştük. Doğal olarak da teklifler geldi. Kulüpten hiçbir şekilde müsaade alması gerekmiyordu. Dolayısıyla elini kolunu sallayarak başka bir takıma gidebilirdi. Manchester United'dan çok büyük bir teklif geldi. Bu teklifte serbest oyuncu olduğu için Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir durum yoktu. Buna rağmen Altay, hiçbir mecburiyeti yokken bizimle sözleşme uzattı. Çok şükür yine de Manchester United'a transferi gerçekleşti." açıklamasında bulundu.



ALTAY: "İÇİMDE BURUK BİR HİS VAR"

Milli kaleci, kulüpte geçirdiği 4 sene boyunca çok fazla anı biriktirdiğini kaydetti.

Başkan Ali Koç'a destekleri için teşekkür eden Altay, İngiltere'ye gitmeden önce şu ifadeleri kullandı:

- Normalde duygularımı çok iyi bastırırım ama şu an içimde buruk bir his var. Başkanıma söylediği her şey için çok teşekkür ederim. Geçirdiğim 4 yılda çok fazla anım var. Buranın atmosferi çok farklı. Benim için büyük ve güzel bir deneyimdi. Fenerbahçe'mizin başarısı ve taraftarlarımızın mutlu olması için her zaman mücadele verdik.

Fenerbahçe camiasına hiçbir zaman kırılmadığını vurgulayan Altay, "Ne olursa olsun her zaman profesyonelce çalışmaya ve mücadeleye devam ettim. İşimiz gereği eleştiriler alabiliyoruz. Kaybettiğimiz ya da kazandığımız maçların akşamı başkanımla telefonda konuşuyorduk. Sağ olsun her zaman arayıp destek oldu. Başta başkanımız olmak üzere bugüne kadar çalıştığım tüm hocalarıma, kulüp personelimize ve camiamızdaki herkese çok teşekkür ederim. Taraftarlarımız, bugüne kadar bana destek oldu. Bazı dönemlerde beni çok sevdiklerinden dolayı ufak tefek şeyler oldu. O da aşırı sevgiden ve beklentiden. Ben de bundan sonrası için bu beklentiye ve sevgiye layık olmaya çalışacağım." dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise Altay'ın transferinden dolayı gururlu olduğunu dile getirerek, "Geçen sene burada ilk kupasını kazandı ve şimdi dünyanın en büyük kulüplerinden birine transfer oluyor. Yolu açık olsun. Orada emin ellerde olacak. Bize ihtiyacı olursa her zaman yanında olacağız. Hak ettiği bir yere gidiyor." şeklinde görüş belirtti.