Sıkı tutun Avrupa Türkler geliyor! Türk futbol takımları, Avrupa'da elemeleri 24 maçta 20 galibiyetle bitirdi

AA'nın Türk futbol takımlarının 2023-2024 sezonu Avrupa kupası elemelerine ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bugünkü bölümünde, genel maç performansları değerlendirildi.

Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında sezon başı 13. sırada olması sebebiyle Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan ekipler 3'er eleme turu oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe ile Beşiktaş, rakiplerini geçmeyi başararak gruplara kalırken, bir diğer Türk takımı Yukatel Adana Demirspor ise play-off turunda penaltı atışlarıyla Avrupa'ya veda etti.

Bu 4 takım toplam 24 maça çıkarken, alınan 20 galibiyet ve 2 beraberlik, Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında 9. sıraya yükselmesini sağladı.



GALATASARAY 17. KEZ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE



UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, elde ettiği bu sonuçlarla 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United ve Danimarka'dan Kopenhag ile eşleşti.

Grup aşaması öncesi Avrupa macerasına 2. eleme turundan başlayan Okan Buruk'un ekibi, ilk olarak Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, iç sahada ise Mertens'in golüyle 1-0 kazanarak turu geçti.



Bir sonraki turda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın rakibi olan Galatasaray, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın ardından iç sahada da 1-0'lık galibiyetle sonuca gitti.

Play-off turunda Norveç'in Molde takımıyla rakip olan Okan Buruk'un ekibi, ilk maçı deplasmanda Midtsjö'nün son dakika golüyle 3-2 kazandı. Molde'yi rövanşta RAMS Park'ta ağırlayan sarı-kırmızılılar, Icardi ve Angelino'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak "Devler Ligi"nde gruplara kalmayı başardı.

Galatasaray, alınan bu sonuçla tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı elde etti.

FENERBAHÇE DEPLASMAN MAÇLARINDA GOL YEMEDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçın tamamını kazanmayı başaran Fenerbahçe, hem hücumda hem de savunmadaki performansıyla öne çıktı.

İsmail Kartal'ın ekibi, elemelerde oynadığı 6 maçta rakip filelere 21 gol gönderirken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Organizasyona 2. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, bu turda Moldova'nın Zimbru takımını eledi. Sahasındaki ilk maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, deplasmanda da 4-0 kazandı.

Slovenya'nın Maribor ekibiyle 3. eleme turunda karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahada 3-1 yendiği rakibi karşısında deplasmanda da 3-0 kazanmayı başardı.

Play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla eşleşen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçta 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Hollanda'da oynanan rövanş maçını da 1-0 kazanan Fenerbahçe, gruplara kalma başarısı gösterdi.

Elemelerde oynadığı 6 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü. Fenerbahçe; Maribor ve Twente ile oynadığı iç saha maçlarında gol yerken, deplasmanda oynadığı mücadelelerde kalesini gole kapattı.

BEŞİKTAŞ OYNADIĞI 6 MAÇI DA KAZANDI

Fenerbahçe ile birlikte eleme turlarında oynadığı tüm maçları kazanmayı başaran bir diğer ekip Beşiktaş oldu.

Şenol Güneş'in öğrencileri, çıktığı 6 maçta 6 galibiyet elde ederken, 14 gol atıp 5 gol yedi.

Arnavutluk'un Tiran takımıyla 2. eleme turunda eşleşen siyah-beyazlılar, iç sahada 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında rakibini deplasmanda 2-0 yenerek turu geçti.

Bir sonraki etapta Azerbaycan'ın Neftchi Bakü takımıyla rakip olan Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı da evinde 2-1 kazanma başarısı gösterip, play-off turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinin karşısına çıktı.

Eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile ilk maçı deplasmanda oynayan siyah-beyazlılar, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle müsabaka Romanya'da oynanırken, Şenol Güneş'in öğrencileri, uzatma dakikalarında Zaynutdinov'un golüyle galibiyete uzanmayı başardı.

Rövanş karşılaşmasına taraftarının önünde çıkan siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın 52. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak turu geçti.

Beşiktaş, aldığı sonuçlarla 3'üncüsü düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin gruplardında ilk kez mücadele etme hakkı kazandı.



ADANA DEMİRSPOR PENALTILARDA YIKILDI



Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Yukatel Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etti.

Romanya'nın CFR Cluj ekibiyle 2. eleme turunda karşılaşan mavi-lacivertliler, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini iç sahada son dakika golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bir sonraki turda Hırvatistan'ın Osijek takımıyla eşleşen Akdeniz ekibi, evindeki ilk maçta rakibini 5-1 mağlup ederek avantajı eline geçirdi. Patrick Kluivert'in öğrencileri, deplasmanda oynanan karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılsa da play-off turuna yükseldi.

Gruplar öncesi son sınavında Belçika'nın Genk takımıyla eşleşen Adana Demirspor, deplasmanda oynanan ilk maçta 1-0 öne geçmesine karşın, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Play-off rövanşında sahasında Genk'i Cherif Ndiaye'nin golüyle 1-0 mağlup eden mavi-lacivertliler, mücadeleyi önce uzatmalara, sonra da penaltılara taşıdı.

Penaltılarda Belhanda'yla atıştan yararlanamayan Adana Demirspor, diğer 4 penaltıda golü bulsa da, Belçika ekibi Genk 5 penaltının tamamını gole çevirerek turu geçen taraf oldu.

Kulüp tarihinin ilk Avrupa macerasında ön elemelerde boy gösteren Adana Demirspor, çıktığı 6 maçta; 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kluivert'in ekibi bu mücadelelerde 12 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA 4 BASAMAK YÜKSELDİ



Avrupa maçları öncesi UEFA ülke sıralamasında 26.600 puanla 13. sırada yer alan Türkiye; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un çıktığı 24 maçta 20 galibiyet ve 2 beraberlik almasıyla 32,850 puana yükseldi.

Elde edilen sonuçlarla Sırbistan, İsviçre, Avusturya ve İskoçya'yı geride bırakan Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 9. basamağa kadar çıktı.