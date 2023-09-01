Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin sultanları final öncesi son virajda
2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli takımımız bu etapta ise turnuvanın son şampiyonu İtalya ile final biletini almak için mücadele edecek.Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finalde İtalya ile rakip oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükselmeyi başardı.
FİLENİN SULTANLARI'NIN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla 1 Eylül Cuma günü karşılaşacak.
TSİ: 18:00'da başlaması planlanan müsabakanın TRT Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.
Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.
MİLLİ TAKIMIN 7'NCİ YARI FİNALİ
Tarihinde 7. kez yarı finale çıkan Türkiye, 2003 ve 2011'te yarı finale çıkmıştı. Milli son 5 turnuva olan 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te de adını yarı finale yazdırdı.
Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece 2 galibiyet uzaklıkta bulunuyor.