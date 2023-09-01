Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin sultanları final öncesi son virajda

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli takımımız bu etapta ise turnuvanın son şampiyonu İtalya ile final biletini almak için mücadele edecek.Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin sultanları final öncesi son virajda
Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin sultanları final öncesi son virajda
Editör: Nihat Çarboğa
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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finalde İtalya ile rakip oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükselmeyi başardı.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin sultanları final öncesi son virajda - Resim : 1

FİLENİN SULTANLARI'NIN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla 1 Eylül Cuma günü karşılaşacak.

TSİ: 18:00'da başlaması planlanan müsabakanın TRT Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

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MİLLİ TAKIMIN 7'NCİ YARI FİNALİ


Tarihinde 7. kez yarı finale çıkan Türkiye, 2003 ve 2011'te yarı finale çıkmıştı. Milli son 5 turnuva olan 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te de adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece 2 galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

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