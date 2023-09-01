UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerini eleyerek gruplara kaldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak. Temsilcilerimizin yer alacağı torbalar ve muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA? İŞTE FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi bugün saat 15.30'da yapılacak.Kura çekimi yayını TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe kura çekimine 1. torbadan girecek, Beşiktaş ise 3. torbada yer alıyor. Aynı torbadaki takımlar ve aynı ülkenin temsilcileri birbiriyle eşleşemeyecek.

İşte UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

1. TORBA: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. TORBA: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya Luhansk, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana

4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani