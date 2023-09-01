UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ön elemeler sona erdi, sıra grup aşamalarında.Herkes tarafından merak edilen hangi takımın hangi grupta yer alacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte temsilcilerimiz olanFenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Editör: Nihat Çarboğa

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerini eleyerek gruplara kaldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak. Temsilcilerimizin yer alacağı torbalar ve muhtemel rakipleri belli oldu.

 

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA? İŞTE FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ 

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi bugün saat 15.30'da yapılacak.Kura çekimi yayını TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri - Resim : 1

Fenerbahçe kura çekimine 1. torbadan girecek, Beşiktaş ise 3. torbada yer alıyor. Aynı torbadaki takımlar ve aynı ülkenin temsilcileri birbiriyle eşleşemeyecek.

İşte UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

1. TORBA: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. TORBA: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya Luhansk, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana

4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman saat kaçta? İşte torbalarUEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman saat kaçta? İşte torbalarSpor
# uefa konferans ligi
Çok Okunanlar
Altın sonbahara hızlı girdi! 1 Eylül günü altının piyasadaki fiyatları düştü mü?
Altın sonbahara hızlı girdi! 1 Eylül günü altının piyasadaki fiyatları düştü mü?
Sonbahar geldi! 1 Eylül'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu
Sonbahar geldi! 1 Eylül'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu
MİT'ten nokta operasyon!
MİT'ten nokta operasyon!
Merkez Bankası'ndan yeni karar!
Merkez Bankası'ndan yeni karar!
1 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
1 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Ali Babacan’ın Partisinde Büyük Şok! Kurucu Üye İstifa Etti ve Nedenini Açıkladı! Ulusal Kanal Haber Ali Babacan’ın Partisinde Büyük Şok! Kurucu Üye İstifa Etti ve Nedenini Açıkladı! Ulusal Kanal Haber AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2023? AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2023?