Ancelotti'den Arda Güler'e ''O yaşına göre bir uzaylı ''! Ancelotti Arda Güler'in sahalara döneceği tarihi açıkladı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yeni takımında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Avrupa devlerini peşinden koşturan ve transferinde büyük ses getiren Milli futbolcu, antrenmanlardaki olumlu görüntüsüyle dikkat çekiyordu ancak talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Arda Güler'in sahalara döneceği merak edilirken Carlo Ancelotti, genç yıldızın son durumunu açıkladı ve Arda için çarpıcı sözler sarf etti.

TALİHSİZ SAKATLIK

Real Madrid'in ABD kampında sağ dizinden menisküs sakatlığı yaşayan Arda Güler, kamptan ayrılarak İspanya’ya dönmek zorunda kalmıştı. Milli futbolcunun ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği ileri sürülürken tedavisinin nasıl olacağı tartışmaları gündeme gelmişti.

HAZIRLIK MAÇLARINDA OYNAYAMADI

Arda Güler için Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turu, sakatlık şanssızlığı nedeniyle çok da iyi geçmedi. Genç oyuncu, yaşadığı talihsiz problem nedeniyle takımıyla henüz maça da çıkamadı.

KONTRATI DONDURULABİLİR İDDİALARI

Arda Güler’in ameliyat olması halinde ise yaklaşık 5 ay formasından uzak kalacağı iddia edilmişti. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Real Madrid’in genç oyuncunun sözleşmesini uzun süreli sakatlık nedeniyle ocak ayına kadar dondurabileceğini duyurdu. Haberde teknik patron Carlo Ancelotti’nin Arda için aceleci olmadığı ve yıldız futbolcunun tamamen sağlığına kavuştuktan sonra oynamasını istediği kaydedildi.

SAHALARA DÖNECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında Juventus'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

AS'ta yer alan habere göre 'Arda Güler ne durumda?' sorusuna Ancelotti, "Tıbbi açıdan konuşmak biraz karışık. Ciddi bir sorun değil. Konservatif bir tedavi mi yoksa ameliyat mı yapsak diye düşünüyoruz. Dönmesi en kötü ihtimalle bir ay sürer."

'YAŞINA GÖRE BİR UZAYLI'

Arda Güler'in yeteneklerine de hayran kalan tecrübeli teknik adam, genç futbolcu için, 'Bence yaşına göre o bir uzaylı' ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİNİN İLK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Real Madrid'de transferinden sonra sakatlanan Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.

The Athletic'te yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sonrası tedavisinin ilk bölümünü tamamladığı belirtildi.

Arda'nın tedavisinin ilk etabına olumlu tepki verdiği kaydedildi. Genç oyuncunun tedavisinin bu şekilde devam etmesi durumunda ameliyat seçeneğinin ortadan kalkacağı vurgulandı.