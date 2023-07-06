Arda Güler adım adım Real Madrid'e! Transferin detayları ortaya çıktı...

2019'da Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve 2021'in başında profesyonel sözleşme imzalayarak adından söz ettiren Arda Güler kariyer basamaklarını çıkmaya devam ediyor.

Son 2 sezondur süre aldığı maçlarda gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin büyük beğenisini kazanan Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor.

Real Madrid'e transfer olması beklenen genç futbolcu ile ilgili Başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamalarda, Arda'nın Fenerbahçe'de kalmayacağını duyurmuştu.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN MADRİD'E GİDİYOR

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak için bugün Madrid'e gidecek.

Arda Güler, Türkiye saatiyle 17.00’da İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Madrid’e hareket edecek.

TRANSFERİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler'in Real Madrid transferi için kısa süre içerisinde resmi açıklama bekleniyor.

Arda'nın İspanyol devi ile 6 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. Arda, yeni takımının sezon öncesi çalışmalarına katılacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Real Madrid, Arda Güler transferi için 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Real Madrid, oyuncu ve kulüp başarı bonuslarının gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'ye 10 milyon euro daha ödeyecek. Fenerbahçe ayrıca Arda Güler'in sonraki satışından da %20 pay sahibi olacak.

LEVERKUSEN'E KİRALANABİLİR

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin resmileşmesinin ardından Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına kiralanacağı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre, Real Madrid'in 18 yaşındaki futbolcuyu ilk sezonunda kadroda tutup tutmayacağı belirsizliğini koruyor.

Arda Güler'in, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen'e kiralanabileceği konuşuluyor.

2024 yazında Real Madrid'den ayrılacak olan Carlo Ancelotti'nin yerine Alonso'nun getirilmesi planlanıyor. Böylece Arda, Real Madrid'de yeni hocası olması muhtemel başarılı teknik adamla Leverkusen'de çalışmış olacak. Alman ekibinin son yıllarda genç yeteneklerin gelişimi konusunda parmak ısırtan bir performans sergilemesi de Real Madrid'in bu planında önemli bir yer tutuyor.