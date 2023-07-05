Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor! Başkan Ali Koç resmen duyurdu...

2 sezondur gösterdiği performansla dünya futbolunda dikkatleri üstüne çeken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte adı transfer gündeminde ilk sıralara yerleşen ve dünya devlerinin peşinden koştuğu Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olmuş durumda.

Adı bir süredir başta La Liga'dan Barcelona ve Real Madrid olmak üzere dünyanın en büyük kulüpleriyle anılan Arda Güler ile ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan açıklama geldi.

Arda Güler'in Barcelona'ya transfer olacağı konuşulurken dün akşam saatlerinde ortaya atılan bir iddia Arda'nın Real Madrid ile anlaştığı yönündeydı.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'DE KALMAYACAK!

Konuyla ilgili son açıklamayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde yaptı.

Arda'nın transferi ile ilgili süreç sonuçlandığında bütün gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Başkan Ali Koç, Arda'nın Fenerbahçe'de kalmayacağını çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemediğini duyurdu.

Ali Koç, Arda Güler'in transferi ile ilgili şunları söyledi: