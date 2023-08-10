Arda Güler ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler antrenmanda sakatlanmıştı.Bir süredir ameliyat olup olmamasında karar vermeye çalışan Real Madrid sağlık ekibi kararını ameliyat olmasından yana kullandı.İşte detaylar...

ARDA GÜLER DİZİNDEN AMELİYAT OLACAK

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bir süredir sakatlıkla boğuşuyordu.

The Athletic'in haberine göre Arda'nın sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle iç menisküs ameliyatı olmasına karar verildi. Haberde Arda'nın 1.5 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haberde operasyonu daha önce Sergio Ramos, Luka Modric ve Marco Asensio gibi isimlerin ameliyatlarında sorumluluk alan Manuel Leyes'in üstleneceği belirtildi.

Başkent ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda'nın sakatlık durumuyla ilgili olarak, "Ciddi sorun teşkil etmiyor. Kötü olan bir ay aramızda yer alamayacak olması." ifadelerini kullanmıştı.

İspanyol devinin ABD'deki kampında sakatlık geçiren Arda son olarak 21 Temmuz'da takımla antrenmana çıkabilmişti.