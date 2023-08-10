Fenerbahçe'den orta sahaya çifte bomba! Fred ve Ndombele

Fenerbahçe'de çifte atak. Sarı-lacivertliler orta saha transferinde gözünü dünyaca ünlü yıldızlara dikti. Fenerbahçe, Fred için Manchester United'a resmi teklifini iletirken Tanguy Ndombele için de Tottenham ile resmi temaslara başladı. Sarı-lacivertlilerin Fred için Manchester United'a yaptığı teklifin mali detayları ortaya çıktı.

FENERBAHÇELİ YETKİLİLER LONDRA'DA

Senad Ok'un haberine göre , "Branco'nun İngiltere'ye gittiğine dair bilgi vardı ama kimin için gittiği bilinmiyordu. Fred olayı o açıdan değerli." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN FRED BOMBASI! UNİTED'A TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe, transferdeki kısa süreli suskunluğunu bozuyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred için resmi teklifte bulundu.

Transfer haberlerinin güvenilir kaynağı Fabrizio Romano'ya göre sarı-lacivertliler, Manchester United'a bonuslarla birlikte toplam 15 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu. Habere göre Manchester United tarafı teklifi doğrularken iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.Fenerbahçe bu transferi bitimek istiyor.

FRED'İN M.UNİTED KARİYERİ

Manchester United formasıyla 213 resmi maçta görev yapan Fred, söz konusu karşılaşmalarda 14 gol kaydederken 18 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Fred'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

FRED'İN ARDINDAN BİR BOMBA DAHA: TANGUY NDOMBELE

Fabrizio Romano'nun Fred haberini duyurmasından dakikalar sonra bu kez Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Tanguy Ndombele için resmi temaslara başladığını iddia etti.

Fred ile ilgilenen Galatasaray'ın kısa süre önce Tanguy Ndombele'yle de ilgilendiği iddia edilmişti.

Son iki sezonda Lyon ve Napoli'ye kiralanan Ndombele, Tottenham'daki yeni yapılanmada düşünülmüyor. Transfermarkt verilerine göre Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.