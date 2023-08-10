Neymar'da Arabistan yolcusu! Al-Hilal ile anlaşmaya yakın

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal, PSG’nin Brezilyalı golcü oyuncusu Neymar’ı transfer etmek istiyor.

PSG’den ayrılmak istediğini kulüp başkanına bizzat bildiren Neymar için Arabistan’dan talip var. Al-Hilal, Neymar’ı renklerine bağlamak konusunda ısrarcı.



AL-HİLAL NEYMAR İÇİN DEVREYE GİRDİ

PSG’den ayrılmak istediği bilinen Neymar için Arabistan’dan ilgi var. L’Equipe tarafından aktarılan bilgilere göre Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, Brezilyalı forveti kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistanlı ekibin Neymar’ı renklerine bağlayabilmek için büyük bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

NEYMAR İÇİN ARAP TAKIMLARI ÖNCELİK DEĞİL

Fransız ekip Paris Saint-Germain’den ayrılmak isteyen Neymar’ın yeni hedefi belli. Brezilyalı forvet oyuncusu PSG’den ayrıldıktan sonra rekabetçi bir Avrupa takımında forma giymek istiyor. Avrupa takımları ile ilgilenen Neymar’ın Arap takımlarını öncelik olarak görmediği aktarıldı.

PSG BAŞKANINA AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

Neymar, Paris Saint-Germain ile yollarını ayırmak için ilk adımı attı. Geçtiğimiz günlerde L’Equipe Neymar’ın PSG’den ayrılmak istediğini kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi’ye bizzat söylediğini aktardı. Al-Khelaifi’yi Pazar günü telefonla arayan 31 yaşındaki futbolcu son kararını kulüp başkanına iletti. Neymar telefon konuşmasında başkana Paris’ten ayrılmak istediğini söyledi.

MUTSUZLUK AYRILIK YOLUNU AÇTI

L’Equipe tarafından aktarılan habere göre Neymar, Paris’te aradığı mutluluğu bulamadı. Neymar’ın Paris Saint-Germain’de geçirdiği her gün daha da mutsuz olduğu aktarıldı. Fransa’da mutlu olamayan Brezilyalı futbolcu bu nedenle ekiple yollarını ayırmaya karar verdi.

NEYMAR'DAN BARCELONA'YA YEŞİL IŞIK

Neymar’ın ayrılık talebinin aktarıldığı haberin devamında Brezilyalı futbolcunun aklındaki takım da belirtildi. 2013-17 yılları arasında Barcelona’da forma giyen Neymar eski ekibine dönmek istiyor.

NEYMAR'IN PSG KARİYERİ

31 yaşındaki forvet Neymar 2022-23 sezonunda PSG için 29 resmi maça çıktı. Forma giydiği maçlarda 18 gol kaydeden tecrübeli forvet 17 golün de asistini yaparak performansı ile dikkat çekti. 2017’de PSG’ye transfer olan Neymar, Paris’teki kariyeri boyunca toplamda 173 maçta forma giydi. Brezilyalı forvet bu maçlarda 118 gol ve 77 kaydetti.