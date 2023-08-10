Trabzon'un yeni valisi Aziz Yıldırım!

Daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım'ın Trabzon'a yeni vali olarak atanması sosyal medyada gündeme oturdu. Trabzon'un yeni valisinin, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile adaş olması sıra dışı yorumlara sebep oldu.

TRABZON'UN YENİ VALİSİ AZİZ YILDIRIM

Trabzon'a atanan Vali Aziz Yıldırım sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti. Daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin eski başkanıyla aynı adı taşıması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte sosyal medyada atılan tweetlerden bazıları;

"Aziz Yıldırım Trabzon Valisi olmuş :)"

"Hakaten Aziz Yıldırım Trabzon'un valisi oldu sandım. Trabzon o vizyonu kaldıramazdı"

"Sayın vali Trabzonspor papara Parkta Aziz Yıldırım a yapılacak kötü tezahüratları üzerinize alınma sakın"

''Futbolda Fenerbahçe'nin başına geçemeyince bize geldi sandım:)''