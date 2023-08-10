Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Steven Berghuis kimdir, mevkisi nedir,nerelerde oynadı?

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen Steven Berghuis'in kim olduğu merak ediliyor. Kariyerinde Feyenoord, Watford ve Ajax gibi takımlarda forma giyen oyuncunun kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Steven Berghuis kimdir, mevkisi nedir,nerelerde oynadı?

STEVEN BERGHUİS KİMDİR,MEVKİSİ NE?

Steven Berghuis, 19 Aralık 1991 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu kariyerinde sağ kanat, sol kanat, orta saha ve santrafor mevkilerinde görev aldı. Berghuis, kariyerinde çıktığı 463 maçın 277'sini sağ kanat mevkiinde oynadı.

Steven Berghuis, profesyonel Futbol kariyerine ilk olarak doğduğu şehrin takımı AGOVV Apeldoorn'un altyapısında başladı. 2009 yılında Twente'nin U19 takımına Transfer olan Berghuis, 2011'de A takıma yükseldi.

2017 yılında Watford'a transfer olarak kariyerinde ilk kez yurt dışına çıkmış oldu, oyuncunun son durağı ise Ajax oldu.

Hollandalı futbolcu, kariyerinde 150 gol ve 112 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunda Ajax formasi ile lig ve kupa dahil olmak üzere toplam 42 resmi maça çıktı ve 11 gol, 11 asist üreterek takımına 22 gol katkısında bulundu.

STEVEN BERGHUIS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2011-2012 Twente

2012-2015 AZ Alkmaar

2015-2017 Watford

2016-2017 Feyenoord (Kiralık)

2017-2021 Feyenoord

2021-2023 Ajax