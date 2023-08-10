Tottenham ve Bayern München Kane transferi için 100 milyon euro üzeri bonservise anlaştılar!

Bayern Münih, uzun süredir peşinde olduğu Harry Kane'i kadrosuna katmaya çok yakın.

HARRY KANE ADIM ADIM BAYERN MÜNCHEN'E DOĞRU

Totthenham efsanesi olan Harry Kane uzun yıllardır oynadığı takımdan ayrılmak istiyor. Bir süredir Totthenham ile sıkı pazarlık yapan Bayern München oldukça yüksek bir bonservis bedeli konusunda el sıkıştılar. İş imza ve prosedürlere kaldı.

The Athletic'ten David Ornstein'nin haberine göre Bayern Münih, 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham ile anlaşmaya vardı.

Haberde Kane'in Tottenham'da kalma niyetinde olduğu ancak kabul edilen bu teklifle birlikte Bayern'e transferini düşüneceğini de aktarıldı.

TOTTENHAM KARİYERİ

2013'ten bu yana Tottenham forması giyen 30 yaşındaki yıldız santrfor, Kuzey Londra ekibiyle 428 maça çıkarken 279 gol 60 asist gibi bir istatistik yakaladı.