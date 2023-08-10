Juventus Zaniolo için teklifini arttırdı! Zaniolo gitmeye yakın

Galatasaray transfere oldukça hızlı giriş yapıp yüksek maliyetli oyuncular olan Zaha, İcardi'yi alıp ve Tete'ninde takıma katılacak olmasıyla birlikte maaş yükünün artması sarı kırmızılılarda bazı oyuncularla yolları ayırmaya itiyor.Çıkış maddesi 35 milyon euro olan Zaniolo için talepler artıyor.

NİCOLO ZANİOLO'NUN TALİPLERİ ARTIYOR

Juventus'un dışında Zaniolo'yu isteyen takımlar arasında Zenit'te bulunuyor.Kısa bir süre önce Zenit'te bu transfer için resmi temasları başlatmıştı.Görüşmeler her iki taraf içinde devam etmekte.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Zaniolo için Juventus oldukça ısrarcı bir tavır sergiliyor.

Daha önce Zaniolo için Galatasaray'a 22 milyon euro teklif eden Juventus'un bu teklifi reddedilmişti. İtalyanlar bu teklifin üzerine çıkarak 27 milyon euro önerdi. Galatasaray'da serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan Zaniolo için iki tarafın orta yolda anlaşması bekleniyor.