Süper Lig'de perde açılıyor! Beklenen an geldi

Uzun bir aradan sonra Süper Lig'de perde açılıyor.Takımlar bir yandan transfer yaparken bir yandan bazı takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken Süper Lig'de de beklenen an geldi çattı ve perde yarın açılıyor.

SÜPER LİGDE PERDE AÇILIYOR BEKLENEN AN GELDİ

Süper Lig'in perdesi yarın oynanacak olan Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşması ile start vercek.

İŞTE 1.HAFTA FİKSTÜRÜ

11.08.2023 21:00 TRABZONSPOR A.Ş- ANTALYASPOR A.Ş.



12.08.2023 19:15 KASIMPAŞA A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ



12.08.2023 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.



12.08.2023 21:45 MONDİ HOME KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş.



12.08.2023 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR



13.08.2023 19:15 EMS YAPI SİVASSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR



13.08.2023 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.



13.08.2023 21:45 FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.



14.08.2023 21:00 CORENDON ALANYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ



14.08.2023 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ A.Ş.