Süper Lig'de perde açılıyor! Beklenen an geldi

Uzun bir aradan sonra Süper Lig'de perde açılıyor.Takımlar bir yandan transfer yaparken bir yandan bazı takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken Süper Lig'de de beklenen an geldi çattı ve perde yarın açılıyor. İşte açılış maçı ve haftanın maçları ile ilgili detaylar...

Süper Lig'de perde açılıyor! Beklenen an geldi
Süper Lig başlıyor
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa

Uzun bir aradan sonra Süper Lig'de perde açılıyor.Takımlar bir yandan transfer yaparken bir yandan bazı takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken Süper Lig'de de beklenen an geldi çattı ve perde yarın açılıyor.

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                                 SÜPER LİGDE PERDE AÇILIYOR BEKLENEN AN GELDİ

Süper Lig'in perdesi yarın oynanacak olan Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşması ile start vercek.

Süper Lig'de perde açılıyor! Beklenen an geldi - Resim : 2

                                                          İŞTE 1.HAFTA FİKSTÜRÜ

11.08.2023 21:00      TRABZONSPOR A.Ş- ANTALYASPOR A.Ş.    

12.08.2023 19:15      KASIMPAŞA A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ

12.08.2023 19:15     TÜMOSAN KONYASPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.

12.08.2023 21:45     MONDİ HOME KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş.
  
12.08.2023 21:45     PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR

13.08.2023 19:15      EMS YAPI SİVASSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR

13.08.2023 21:45     YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.08.2023 21:45      FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.08.2023 21:00      CORENDON ALANYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

14.08.2023 21:00      VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ A.Ş.

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