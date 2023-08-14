Arda Güler ameliyat oldu! Yıldız futbolcu ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Transfer döneminin başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya çapında büyük ses getirmeyi başarmıştı.

Yeni takımında katıldığı ilk antrenmanlarda yeteneğiyle Carlo Ancelotti'nin ve takım arkadaşlarının büyük beğenisini kazanan Arda Güler'e adeta nazar değdi.

ANTRENMANDA SAĞ DİZİNDEN SAKATLANDI

Başarılı futbolcu, 21 Temmuz'da yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlık geçirmişti. Yaşadığı talihsizlik nedeniyle takımının sezon öncesi ABD kampından ayrılan Arda'nın tedavisine Madrid'de devam edilmişti.

AMELİYAT EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Real Madrid, milli futbolcumuzun ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Arda Güler, sağ dizinden bir ameliyat geçirdi. Önümüzdeki günlerde iyileşme süreci başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

ARDA GÜLER NE KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Arda Güler'in yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan ne kadar uzak kalacağı da büyük merak konusu olmuştu.

Arda'yı Real Madrid formasıyla yeşil zeminde görmek isteyenler sakatlık haberiyle yıkılırken yıldız futbolcunun ameliyatın ardından sahalara ne zaman döneceği de belli oldu.

Arda'nın yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Genç yıldızın ekim ayında sahalara dönmesi bekleniyor.