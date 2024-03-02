Arda Turan çılgına döndü! Maçta kavga çıktı!
Bodrumspor-Eyüpspor karşılaşmasında olaylar çıktı! İlk yarının ardından maç durduruldu!
Faul pozisyonunun yaşanmasının ardından tribünden sahaya yabacı maddeler atıldı. Sahaya atılan maddelerden bazıları Teknik direktör Arda Turan'a ve Uğur Demirok' geldi.
Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı yaşanan olaylar nedeniyle 20 dakika geç bitti. İlk yarı sonunda Arda Turan tribünleri sakinleştirmeye gitti fakat tribünler sakinleşmedi. Daha sonra Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.