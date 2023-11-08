Attila Szalai'den Fenerbahçe'ye Mesaj Var!
Ali Koç döneminin en başarılı transfer sürecini geçiren ancak stoper bölgesindeki şanssız sakatlıklarla sarsılan Fenerbahçe devre arasında savunmasına takviye yapacak. Bu sayının en az iki olması bekleniyor.
İşte böyle bir ortamda Kanarya’nın 12 milyon avroluk bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Hoffenheim’e sattığı Attila Szalai’nin menajerlik şirketi Rogon’un temsilcisi, sarı lacivertlilere mesaj yolladı.
Fenerbahçe Sıcak Bakıyor
Bundesliga’da yeterince süre alamaması transfer ihtimalini güçlendirdi. Sarı lacivertlilerin Szalai’ye camiayı ve ligi tanıması, uyum sıkıntısı yaşamayacak olması sebebiyle sıcak baktığı ifade edildi.
Diğeri de Yabancı
Diğer stoperin de büyük oranda yabancı olması bekleniyor ve bu konuda alternatif isimler değerlendiriliyor.