Manchester City ve Leipzig Son 16 Turunda!

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan maçların ardından Manchester City ve Leipzig son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Manchester City ve Leipzig Son 16 Turunda!
Manchester City ve Leipzig Son 16 Turunda!
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Manchester City ve RB Leipzig bu gece aldıkları galibiyetlerin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

Manchester City ve Leipzig Son 16 Turunda!

Grupta namağlup lider durumda bulunan İngiliz ekibi Manchester City, Young Boys'u Haaland (23' pen. ve 51') ile Foden'ın (45+1') attığı gollerle 3-0 mağlup etti. İsviçre temsilcisinde Lauper 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Grubun diğer maçında ise Alman ekibi Leipzig, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı Xavi Simons ve Lois Openda'nın golleriyle 2-1 yendi. Sırp ekibinin tek golü 81. dakikada kendi ağlarını havalandıran Benjamin Henrichs'ten geldi.

Manchester City ve Leipzig Son 16 Turunda! - Resim : 1

Dördüncü maçlar sonunda puanını 12'ye çıkaran Manchester City ile puanını 9'a yükselten RB Leipzig son 16 turunda yükselmeyi garantiledi.

1'er puanda kalan Kızılyıldız ve Young Boys kalan maçlarında UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için mücadele verecek.

Man City gruptaki bir sonraki maçında Leipzig'i konuk edecek. Grubun diğer maçında ise Young Boys ile Kızılyıldız ise kritik maçta İsviçre'de kozlarını paylaşacak.

İddia: Batshuayi'den Ayrılık Talebiİddia: Batshuayi'den Ayrılık TalebiSpor
# manchester city
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