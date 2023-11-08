Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.

İddia: Batshuayi'den Ayrılık Talebi

Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını söyleyen 30 yaşındaki golcü, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.

İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor.

Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Orta Sahaya Salih Özcan

Ara transferde hareketli günler yaşayacak Kanarya, Becao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az 1 stoper alacak.

Batshuayi'nin ayrılık talebinin ardından da Fenerbahçe, hem santrfor oynayabilen hem de kanatlarda görev alabilecek bir forvet bakıyor. Ayrıca sarı-lacivertliler,

Dortmud forması giyen 25 yaşındaki orta saha Salih Özcan için ara transfer döneminde harekete geçecek.