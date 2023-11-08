Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklmada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon İzlanda’nın IBV takımında forma giyen Olga Sevcova’yı kadrosuna kattı. Letonya milli takımı forması da giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe Futbol Takımında 1 İmza, 2 Ayrılık!

Öte yandan Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic'in sözleşmeleri feshedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın sporcularından Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Kendilerine bugüne dek verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.