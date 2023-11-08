Galatasaray Zorlu Bayern Münih Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'ler

İstanbul'daki maçta Bayern'e nefes aldırmayan ancak istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılılar, Alman devine Allianz Arena'da konuk olacak. İşte muhtemel 11'ler.

Galatasaray Zorlu Bayern Münih Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'ler
Galatasaray Zorlu Bayern Münih Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'ler
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. maç haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Galatasaray Zorlu Bayern Münih Deplasmanında!

Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.

Bayern Münih son 6 sezonda gruplarda yenilmedi. Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Galatasaray Zorlu Bayern Münih Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'ler - Resim : 1

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.

Muhtemel 11'ler

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

# Galatasaray # bayern münih
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