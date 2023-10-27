Avrupa'da Önemli Maçlar Haftası! Avrupa'da 4 Büyük Ligde Derbi Haftası

Avrupa'da 4 büyük lig bu hafta dev karşıkaşmalara sahne olacak. Futbolseverleri adeta futbola doyacağı bir hafta bekliyor.İşte o birbirinden önemli olan derbiler.

Avrupa'da Önemli Maçlar Haftası! Avrupa'da 4 Büyük Ligde Derbi Haftası
Avrupa'da Önemli Maçlar Haftası! Avrupa'da 4 Büyük Ligde Derbi Haftası
Editör: Nihat Çarboğa
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Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar oynanacak.

Avrupa'da Önemli Maçlar Haftası!

Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde birbirinden heyecanlı beş maç izleyebilecek.

Avrupa'da Önemli Maçlar Haftası! Avrupa'da 4 Büyük Ligde Derbi Haftası - Resim : 1

LaLiga'nın 11. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, lider Real Madrid'i Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda yarın TSİ 17.15'te ağırlayacak.

Pazar Günü Dört Kritik Maç Oynanacak

İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinin 10. haftasında da 29 Ekim Pazar günü 4 önemli maçın heyecanı yaşanacak.

Premier Lig'de Manchester kenti takımlarının derbi mücadelesinde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden United, son şampiyon City'yi TSİ 18.30'da Old Trafford Stadı'nda konuk edecek.

Avrupa'da Önemli Maçlar Haftası! Avrupa'da 4 Büyük Ligde Derbi Haftası - Resim : 2

İtalya Serie A'da da iki kritik maç oynanacak. Lider Inter, evi Giuseppe Meazza Stadı'nda Roma'yla TSİ 20.00'de karşılaşacak. Son şampiyon Napoli ise lig ikincisi Milan'ı Diego Armando Maradona Stadı'nda TSİ 22.45'te ağırlayacak.

Ligue 1'de ise bu sezon istikrarlı performans sergileyemeyen Fransa'nın iki köklü takımından Olimpik Marsilya, son sıraya kadar gerileyen Olimpik Lyon'u TSİ 22.45'te konuk edecek.

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