Bakan Yerlikaya: "Soruşturma derhal başlatılmıştır"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, soruşturmanın başladığını belirtti.

Bakan Yerlikaya: "Soruşturma derhal başlatılmıştır"
Son Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. 

Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, soruşturmanın başladığına dikaç çekerek şunları söyledi:

- Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Irak'tan söz aldık"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Irak'tan söz aldık"Dış Politika
# Ali Yerlikaya # Tranbzonspor # fenerbahçe
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Bu hafta boyunca...
Meteoroloji uyardı! Bu hafta boyunca...
İşte Marmara'daki 7.8 büyüklüğünde deprem tehlikesi! Profesör doktor uyardı
İşte Marmara'daki 7.8 büyüklüğünde deprem tehlikesi! Profesör doktor uyardı
Dolar 50 TL mi olacak? Uzman isimden kritik uyarı
Dolar 50 TL mi olacak? Uzman isimden kritik uyarı
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
Öne Çıkanlar Selahattin Demirtaş: Erdoğan ve Öcalan masaya oturmalı | ULUSAL HABER Selahattin Demirtaş: Erdoğan ve Öcalan masaya oturmalı | ULUSAL HABER Düğünde takılan takılar gelinin mi damadın mı olur? Yargıtay'dan tabuları yıkan karar! Düğünde takılan takılar gelinin mi damadın mı olur? Yargıtay'dan tabuları yıkan karar!