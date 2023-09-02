Barcelona, Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiraladı
Avrupa'da transfer sezonunun sonuna yaklaşılırken Barcelona ard arda hamleler yaptı.Önce Atletico Madrid'den Jaoo Felix'i kadrosuna katan katalan ekibi şimdi de Manchester City'den Joao Cancelo'yu kadrosuna kattı.
Transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yapmaya devam eden Barcelona son olaral Atletio Madrid'den Joao Felix'i kiralarken şimdide Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
BARCELONA, MANCHESTER CİTY'DEN JOAO CANCELO'YU KİRALADI
Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki Cancelo'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı.
Benfica altyapısında yetişen Cancelo, Valencia, Inter ve Juventus'ta oynadıktan sonra 2019'da Manchester City'ye transfer olmuştu.
Üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Manchester City'de 154 maça çıkıp 9 gol atan tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Bayern Münih'e kiralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı