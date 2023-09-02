Barcelona, Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiraladı

Avrupa'da transfer sezonunun sonuna yaklaşılırken Barcelona ard arda hamleler yaptı.Önce Atletico Madrid'den Jaoo Felix'i kadrosuna katan katalan ekibi şimdi de Manchester City'den Joao Cancelo'yu kadrosuna kattı.

Barcelona, Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiraladı
Barcelona, Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiraladı
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Transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yapmaya devam eden Barcelona son olaral Atletio Madrid'den Joao Felix'i kiralarken şimdide Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

BARCELONA, MANCHESTER CİTY'DEN JOAO CANCELO'YU KİRALADI

Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki Cancelo'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Barcelona, Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiraladı - Resim : 1

Benfica altyapısında yetişen Cancelo, Valencia, Inter ve Juventus'ta oynadıktan sonra 2019'da Manchester City'ye transfer olmuştu.

Üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Manchester City'de 154 maça çıkıp 9 gol atan tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Bayern Münih'e kiralanmıştı.

Barcelona, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kiraladıBarcelona, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kiraladıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Joao Cancelo # barcelona
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