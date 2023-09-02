Barcelona, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kiraladı

Avrupa'da transfer dönemi sona ererken Barcelona son olarak kadrosuna Joao Felix'i kattı. Atletico Madrid'de forma giyen ve istediği formu yakalayamayan Portekizli oyuncu Barcelona'ya transfer oldu.İşte detaylar...

Barcelona, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kiraladı
Barcelona, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kiraladı
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Atletico Madrid'de forma giyen ve istediği formu yakalayamayan Portekizli oyuncu Barcelona'ya transfer oldu.

İspanya ekibi Barcelona, Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

BARCELONA, ATLETİCO MADRİD'DEN JOAO FELİX'İ KİRALADI

Barcelona Kulübü, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Barcelona, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kiraladı - Resim : 1

Benfica altyapısında yetişen Felix, 2019'da 127 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Madrid ekibinde bir lig şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'ye kiralanmıştı.

Novak Djokovic, ABD Açık'ta dördüncü tura yükseldiNovak Djokovic, ABD Açık'ta dördüncü tura yükseldiSpor
# barcelona # Joao Felix
Çok Okunanlar
Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi
Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi
2 Eylül'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, nerelerde yağmur bekleniyor
2 Eylül'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, nerelerde yağmur bekleniyor
2 Eylül'de altın fiyatları nasıl değişti? Altın fiyatları yükseldi mi?
2 Eylül'de altın fiyatları nasıl değişti? Altın fiyatları yükseldi mi?
2 Eylül'de İstanbul'daki elektrik kesintileri! İstanbul'da elektrikler kesilecek ilçeler hangileri?
2 Eylül'de İstanbul'daki elektrik kesintileri! İstanbul'da elektrikler kesilecek ilçeler hangileri?
İstanbul Valiliği neden böyle bir karar aldı?
İstanbul Valiliği neden böyle bir karar aldı?
Öne Çıkanlar "Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun Derdi Koltuk!" "Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun Derdi Koltuk!" Mahzar Alanson Teknofest'te sevenleriyle bir araya gelecek Mahzar Alanson Teknofest'te sevenleriyle bir araya gelecek