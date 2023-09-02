Barcelona, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kiraladı

Atletico Madrid'de forma giyen ve istediği formu yakalayamayan Portekizli oyuncu Barcelona'ya transfer oldu.

İspanya ekibi Barcelona, Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

BARCELONA, ATLETİCO MADRİD'DEN JOAO FELİX'İ KİRALADI

Barcelona Kulübü, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Benfica altyapısında yetişen Felix, 2019'da 127 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Madrid ekibinde bir lig şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'ye kiralanmıştı.