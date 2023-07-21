Başakşehir iddialı başlamak istiyor! Eski Fenerbahçeli yıldız ile anlaştı
Trendyol Süper Lig kulüplerinden RAMS Başahşehir, Dimitris Pelkas ile anlaştığını duyurdu.
RAMS Başakşehir, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- Kulübümüz, Yunan milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a "Ailemize hoş geldin." diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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