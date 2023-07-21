Başakşehir iddialı başlamak istiyor! Eski Fenerbahçeli yıldız ile anlaştı

Trendyol Süper Lig kulüplerinden RAMS Başahşehir, Dimitris Pelkas ile anlaştığını duyurdu.

Başakşehir iddialı başlamak istiyor! Eski Fenerbahçeli yıldız ile anlaştı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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RAMS Başakşehir, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

- Kulübümüz, Yunan milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a "Ailemize hoş geldin." diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # Trendyol Süper Lig # başakşehir # futbolcu
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