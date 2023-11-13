Bayern Münih, Trabzonsporlu Genci İzliyor! İşte O Genç Kaleci!

Trabzonspor'un yaz döneminde 700 bin Euro ödeyerek Altınordu'dan kadrosuna kattığı Onuralp Çevikkan, müthiş potansiyeli nedeniyle pek çok Avrupa ekibinin radarına girdi.

Bayern Münih, Trabzonsporlu Genci İzliyor! İşte O Genç Kaleci!
Bayern Münih, Trabzonsporlu Genci İzliyor! İşte O Genç Kaleci!
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Özellikle Bayern Münih ve Hoffenheim gibi Alman kulüplerinin, 17 yaşındaki kaleciyi yakından takip ettiği ve genç yaş milli takımındaki maçlarını izlettikleri öğrenildi.

Bayern Münih Trabzonsporlu Genci İzliyor!

Trabzonspor'un geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Onuralp, zaman zaman A takım kadrosunda yer alsa da henüz forma şansı bulamadı.

Bayern Münih, Trabzonsporlu Genci İzliyor! İşte O Genç Kaleci! - Resim : 1

U19 takımında görev yapan ve A takımla idmanlarını sürdüren başarılı eldivenin, Uğurcan Çakır sonrasında eldivenleri devralma ihtimali çok yüksek gösteriliyor.

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# Trabzonspor # bayern münih
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