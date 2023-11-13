La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino ekibinin teknik direktörü Massimiliano Allegri, Manchester City formasını giyen 27 yaşındaki oyuncuyu önceliği olarak belirledi.

Juventus'un Hedefi Kalvin Phillips!

Paul Pogba'nın doping, Nicolo Fagioli'yi de bahis skandalı nedeniyle kaybeden siyah-beyazlılar bu transferle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.

City'de süre bulamayan ve EURO 2024'de oynamak isteyen İngiliz futbolcu da Juventus'da daha çok süre alacağını düşündüğünden bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Juventus'un listesindeki diğer aday ise Danimarkalı futbolcu Pierre Emile Hojbjerg. Ancak Tottenham takımın önemli parçalarından olan 28 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemiyor.

Atletico Madrid forması giyen Arjantinli futbolcu De Paul da Juve'nin listesindeki isimlerden.

3 sezondur şampiyonluk hasreti çeken Juventus 12 haftası geride kalan Serie A'da 29 puanla 2. sırada bulunuyor.

Massimiliano Allegri'nin öğrencileri milli maç arasının ardından 31 puandaki Inter'le liderlik koltuğu için karşı karşıya gelecek.