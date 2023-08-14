Beşiktaş Chamberlain'i kadrosuna kattı! Transfer için KAP açıklaması geldi

Yeni sezon transferleri konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kaldığı yönünde eleştiriler alan Beşiktaş, sezonun önemli transferlerinden birine imza attı.

Siyah-beyazlılar, Liverpool ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirmişti.

Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanması beklenen yıldız futbolcu ile ilgili Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirim geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

CHAMBERLAIN'İN KARİYERİ

Futbol kariyerine Southampton'da başlayan Chamberlain, 2011-2017’de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu.

Alex Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.

İngiltere Milli Takımı'nın da formasını terleten Chamberlain, 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.