Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın zorlu mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayarak topladığı 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MORAL BULMAYI HEDEFLİYOR

Beşiktaş, ligdeki son 2 maçta rakip filelere gol atamazken sadece 1 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

Sivasspor ise ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Bu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 4 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 6 FUBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de maçta sahada olamayacak.

DEPLASMANDA 17 PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

SİVASSPOR'DA EKSİKLER GÖZE ÇARPIYOR

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel 11'leri şu şekilde:

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Camara, Uğur, Poungouras, Emrah, Kerem Atakan, Abdulkadir, Koita, Manaj

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Emrecan, Zaynutdinov, Demir Ege, Fernandes, Rashica, Rebic, Cenk