Beşiktaş Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor
Beşiktaş Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor
Editör: Süleyman Daban
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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# spor # beşiktaş # uefa konferans ligi # Dinamo Kiev
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