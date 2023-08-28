Beşiktaş Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.