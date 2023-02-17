Beşiktaş flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Takıma katılan isimlerin yanı sıra, takımdan ayrılan isimlerin de netleşmeye başladığı siyah-beyazlılar da bir ayrılık daha kesinleşti.

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Siyah-beyazlı formayla 88 maça çıkan Josef, 9 gol ve 4 asiste imza attı. Josef bu performansının yanına birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa da ekledi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayıran Brezilyalı orta saha oyuncusu, şu ana kadar olan alacaklarından vazgeçti. Josef de Souza'nın Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olması bekleniyor.