Beşiktaş Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş'ta Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in sözleşmesi uzatıldı.Siyah-beyazlı kulüp mevcut kontratı 2026 yazında bitecek oyuncunun sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı.

Beşiktaş Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı
Beşiktaş Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı
Editör: Nihat Çarboğa
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Gedson Fernandes arasındaki sözleşme, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 6 milyon euro karşılığında Benfica'dan transfer edilmişti.

GEDSON: SAVAŞÇI RUHUM HEP SAHADA OLACAK

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş’ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım." diye konuştu.

Beşiktaş Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı - Resim : 1

Trabzonspor maçına hazır olduklarını dile getiren Gedson Fernandes, "Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur." dedi.

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Performansı konusunda Beşiktaş taraftarlarına söz veren Gedson, "Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak." ifadelerini kullandı.

# beşiktaş # Gedson Fernandes
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