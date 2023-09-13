Beşiktaş Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Gedson Fernandes arasındaki sözleşme, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 6 milyon euro karşılığında Benfica'dan transfer edilmişti.

GEDSON: SAVAŞÇI RUHUM HEP SAHADA OLACAK

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş’ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım." diye konuştu.

Trabzonspor maçına hazır olduklarını dile getiren Gedson Fernandes, "Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur." dedi.

Performansı konusunda Beşiktaş taraftarlarına söz veren Gedson, "Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak." ifadelerini kullandı.