Çalhanoğlu ve Kuntz düellosu devam edecek mi ? Stefan Kuntz'tan Hakan Çalhanoğlu'na imalı gönderme!

Dün oynanan Japonya-Türkiye hazırlık maçının ardından Stefan Kuntz'un basın toplantısındaki açıklamaları gündem oldu.

"4 GOLDEN FAZLA ATABİLİRDİK"



Türkiye'nin bazı defansif hatalarından daha iyi yararlanabilirdik.

Bu açıklamalar artık milli takımda bardağı taşıran son cümle oldu ve gözler teknik direktör Stefan Kuntz'a çevrildi.

Stefan Kuntz : ''Bir şeyleri Milli Takım olarak elde etmek ve başarmak istiyorsak, herkes kendini ve oyunu geliştirmesi için bir şeyler yapmalı! Bazı oyuncular taktiksel koşuları yapmadı." diyerek topu futbolculara attı.

Stefan Kuntz gelen artan tepkilerin farkında olduğunu söyleyerek "Geçen sene 4 maçı kazandığımızdan beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan soru işareti olan hoca! '' Kötü sonuçların tek sorumlusu ben değilim, dedi.

Ermenistan ile oynanan maç sonrası açıklamalarda bulunan ve sosyal medyada, milli takımda Emre Mor' u istemediği ve bunun Mor'un menajeri tarafından da doğrulandığı iddialari dolaşan Çalhanoğlu ise ''öfkeliyim , çok basit hatalar yaptık, Ermenistan'ı evinde yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmen gerek'' diyerek okları Kuntz'a çevirmişti. Buna karşılık Kuntz " En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil! açıklaması yaparak adeta taraftara ve oyunculara resti çekti.