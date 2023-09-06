Beşiktaş Park finallere aday! TFF'den açıklama geldi

TFF, Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek olan Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.İşte detaylar...

Beşiktaş Park finallere aday! TFF'den açıklama geldi
Beşiktaş Park finallere aday
Editör: Nihat Çarboğa
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Park Stadı'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği için aday olarak bildirileceğini duyurdu.

Beşiktaş Park finallere aday! TFF'den açıklama geldi - Resim : 1

BEŞİKTAŞ PARK FİNALLERE ADAY! TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar, UEFA Yönetim Kurulu tarafından gelecek yıl mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecek.

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