Galatasaray'dan Berkay Özcan hamlesi!

Bu sene 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, yerli rotasyonunu derinleştirmek için çalışmalarını yürütüyor.

GALATASARAY'DAN BERKAY ÖZCAN HAMLESİ!

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı gündemine aldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için Cimbom, Başakşehir'e para artı takas teklifini önerdi. Elindeki yabancı oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılıların İstanbul temsilcisine bir liste sunduğu aktarıldı.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un da Berkay için olumlu rapor verdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'le tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Berkay, 6 gol ve 4 asiste imza attı. Genç orta saha bu sezon ise 3 maçta görev aldı.