Galatasaray'dan Berkay Özcan hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya Ndombele takviyesini yapıp Berkan Kutlu'yu Genoa'ya kiralarken yerli kontenjanında azalma oldu.Bu durumu kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar Rams Başakşehir'de 10 numara formayı giyen Berkay Özcan'ı gündemine aldı.İşte detaylar...
Bu sene 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, yerli rotasyonunu derinleştirmek için çalışmalarını yürütüyor.
GALATASARAY'DAN BERKAY ÖZCAN HAMLESİ!
Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı gündemine aldı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için Cimbom, Başakşehir'e para artı takas teklifini önerdi. Elindeki yabancı oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılıların İstanbul temsilcisine bir liste sunduğu aktarıldı.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un da Berkay için olumlu rapor verdiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Başakşehir'le tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Berkay, 6 gol ve 4 asiste imza attı. Genç orta saha bu sezon ise 3 maçta görev aldı.