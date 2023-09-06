Galatasaray'dan Berkay Özcan hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya Ndombele takviyesini yapıp Berkan Kutlu'yu Genoa'ya kiralarken yerli kontenjanında azalma oldu.Bu durumu kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar Rams Başakşehir'de 10 numara formayı giyen Berkay Özcan'ı gündemine aldı.İşte detaylar...

Galatasaray'dan Berkay Özcan hamlesi!
Galatasaray'dan Berkay Özcan hamlesi!
Editör: Nihat Çarboğa
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Bu sene 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, yerli rotasyonunu derinleştirmek için çalışmalarını yürütüyor.

GALATASARAY'DAN BERKAY ÖZCAN HAMLESİ!

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı gündemine aldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için Cimbom, Başakşehir'e para artı takas teklifini önerdi. Elindeki yabancı oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılıların İstanbul temsilcisine bir liste sunduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan Berkay Özcan hamlesi! - Resim : 1

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un da Berkay için olumlu rapor verdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'le tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Berkay, 6 gol ve 4 asiste imza attı. Genç orta saha bu sezon ise 3 maçta görev aldı.

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# Berkay Özcan # Galatasaray # başakşehir
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